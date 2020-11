Fünfzig neue Infektionen im Landkreis

Bergstraße.Im Landkreis Bergstraße haben sich – Stand Dienstag – 50 weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt. Damit steigt die Gesamtzahl derjenigen, die seit Beginn der Pandemie positiv getestet wurden, auf 1720.

Davon sind 822 Personen wieder genesen, 14 Menschen sind in Folge der Covid-19-Erkrankung gestorben – auch am Dienstag gab es wieder einen Toten zu beklagen: Bei dem 82-Jährigen handelt es sich um den Hambacher Pfarrer Lothar Röhr (lesen Sie dazu den Nachruf auf Heppenheim, Seite 17).

Aktuell in größerem Ausmaß von der Pandemie betroffen sind unter anderem folgende Einrichtungen: die Geschwister-Scholl-Schule Bensheim, die Heinrich-Böll-Schule Fürth, die Alfred-Delp-Schule Lampertheim, die Schlosshofschule Mörlenbach sowie eine Kita in Lampertheim und eine Pflegeeinrichtung in Biblis.

Gegenwärtig befinden sich 30 Patienten mit einer bestätigten Sars-COV-2-Infektion sowie 13 entsprechende Verdachtsfälle in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage beträgt 400, daraus ergibt sich für den Kreis Bergstraße ein Inzidenz-Wert von 147,88.

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Hessen auf 44 598 gestiegen. Das sind nach Angaben des Sozialministeriums in Wiesbaden von gestern (Stand: 14 Uhr) 1219 Fälle mehr als noch am Vortag.

Die Zahl der mit Covid-19 in Verbindung gebrachten Todesfälle in Hessen liegt bei 683 – und ist damit im Vergleich zum Vortag um 20 Fälle gestiegen. red/dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.11.2020