Berlin/Mannheim.Eine von der Regierungskoalition aus Union und SPD beschlossene verbindliche Frauenquote für Vorstände stößt auf ein geteiltes Echo. Die Opposition sprach von einer „Mikro-Version“ der Frauenquote, da die Regelung nur wenige Unternehmen betreffe, Wirtschaftsvertreter kritisierten feste Vorgaben als einen „Eingriff in die unternehmerische Freiheit“.

Von Gewerkschaftsseite kam vor allem Zuspruch. Als „überfällig“ bezeichnete der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Reiner Hoffmann, die Einigung. Katharina Wrohlich vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) lobte im Interview mit dieser Redaktion den Schritt. „So eine gesetzliche Vorgabe für Vorstände hat das Potenzial, den Frauenanteil in diesem Gremium nachhaltig zu steigern – im Gegensatz zu freiwilligen Verpflichtungen, die kaum Wirkung zeigen.“ Sie betonte, dass mehr Frauen in hohen Führungspositionen für alle Frauen gut seien. „Durch die Sichtbarkeit von Frauen in diesen Positionen werden geschlechterstereotype Zuschreibungen in der Gesellschaft abgebaut.“ sba

