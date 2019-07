Für den guten Zweck zu Fuß über Bensheim nach Sizilien

Bergstraße.Knapp 2000 Kilometer, vom nordhessischen Rosenthal bis nach Sizilien, wollen Sigrid Kroning und ihre Tochter Julia Baumgardt zurücklegen – und das größtenteils zu Fuß. Dabei sind sie eingeschränkt: Kroning ist blind, Baumgardt stark seheingeschränkt. Mit ihrer Tour wollen die Walking Blinds Aufklärungsarbeit leisten und Spenden für die Blindenförderung sammeln.

Auf ihrer Weg machen die beiden derzeit Station an der Bergstraße. Eine Zwingenbergerin lässt sie bei sich übernachten. Am 15. September wollen die Wanderinnen am Ziel sein – zu Baumgardts 25. Geburtstag. / kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 10.07.2019