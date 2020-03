Für den Zusammenhalt

Es ist eine gesellschaftliche Kraftprobe: Das öffentliche Leben steht nahezu still. Schulen, Kitas und Kindergärten schließen. Besuche in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern sind weitgehend untersagt. Arbeitgeber lassen ihre Mitarbeiter von zuhause aus arbeiten. Die ersten Unternehmen geraten in Schwierigkeiten. Und das Coronavirus breitet sich weiter aus.

Die Einschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens sind so dramatisch, dass sie surreal wirken. Wie einschneidend diese Einschränkungen sind, wird sich in den kommenden Wochen erst richtig zeigen. Eltern stehen vor der Frage, wie sie ihre Kinder betreuen und gleichzeitig arbeiten können. Zugleich raten staatliche Stellen dringend davon ab, die Großeltern für die Kinderbetreuung einzuplanen. Alte Menschen werden in Heimen isoliert – auch von ihren eigenen Kindern. Niemand bleibt von den Folgen der Pandemie verschont.

Wie wollen wir damit umgehen? Angst und Hilflosigkeit mögen verständliche Emotionen sein, aber sie sind keine Hilfe. Um gegenseitige Hilfe muss es jetzt aber gehen, um Solidarität und um nachbarschaftliche Fürsorge. Wer älter ist, Vorerkrankungen hat und Unterstützung braucht, der darf nicht allein gelassen werden. Wann, wenn nicht jetzt, kann eine Gesellschaft das Beste aus sich herausholen?

Es ist gar nicht so schwer. Der „Mannheimer Morgen“ startet daher ab sofort die Aktion „ZusaMMenhalt“. Brauchen Sie jemanden, der für Sie Ihre Besorgungen macht und vor die Tür legt, mit dem Hund spazieren geht oder mit Ihnen am Telefon spricht, wenn Sie sich einsam fühlen? Oder wollen Sie selbst Helfer sein und Ihre Mitmenschen in der Nachbarschaft im Alltag unterstützen? Dann melden Sie sich bitte bei uns. Wir führen diskret Hilfesuchende und Helfende zusammen – ohne direkten Kontakt und Ansteckungsgefahr.

Schreiben Sie uns an zusammenhalt@mamo.de oder rufen Sie an unter 0621/3 92 23 35. Sie erreichen uns am Samstag zwischen 9 und 12 Uhr, von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr.

Jetzt geht es darum, dass wir füreinander da sind. Lassen Sie uns beweisen, dass wir zusammenhalten.

Wir bitten um Verständnis, dass vorerst nur MM-Abonnenten an der Aktion teilnehmen können. Wir wollen sicherstellen, dass die Hilfe seriös ist und mögliche Betrüger keine Chance haben.

