Für Flames geht es los

Hoffen heute auf ihren Einsatz: die Flames-Neuzugänge Isabell Hurst (li.) und Carolline Dias Minto. © Neu

Bensheim.Die HSG Bensheim/Auerbach startet am heutigen Samstag (19.30 Uhr) in ihre dritte Saison in Folge in der Frauenhandball-Bundesliga mit dem Derby gegen die Kurpfalz Bären Ketsch. Bei den Flames sind auch die angeschlagenen Spielerinnen wieder fit, allerdings wartet Neuzugang Carolline Dias Minto weiter auf ihre Spielberechtigung. Aufsteiger Ketsch ist in der Außenseiterrolle, zumal der Einsatz der Ex-Bensheimerin Carmen Moser nach auskuriertem Pfeifferschem Drüsenfieber fraglich ist. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.09.2019