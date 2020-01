Fürstenlager: Rechtsstreit um Pachtvertrag für das Herrenhaus

Bensheim.Zwischen der Hessischen Schlösserverwaltung und den Pächtern des Herrenhauses im Auerbacher Fürstenlager, Heike Grammbitter und Thorsten Dewald, läuft ein Rechtsstreit, mit dem die beiden Unternehmer jetzt an die Öffentlichkeit getreten sind. Von Seiten der Schlösserverwaltung heißt es, man habe aufgrund von Rückständen an Pachtzins und Nebenkosten den Vertrag gekündigt. Gegen die anschließende Räumungsklage ist eine Gegenklage der Pächter in Vorbereitung. Laut Grammbitter und Dewald wurde ihnen im Frühjahr 2014 – anders als vertraglich zugesichert – eine nicht betriebsbereite Immobilie zur Verfügung gestellt. Zahlreiche Mängel hätten zu Verlusten und Verdienstausfall geführt. cim/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.01.2020