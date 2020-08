Furcht vor Eskalation

So viel jedenfalls ist klar: Die Bundesregierung in Berlin macht mit ihren Beschlüssen zur Eindämmung der Corona-Pandemie deutlich, dass es noch keine Anzeichen für eine Entspannung der Lage gibt – ganz im Gegenteil.

Um mit möglichst niedrigen Infektionszahlen in die Erkältungsmonate im Herbst und Winter zu gehen, sendet die Koalition daher Warnsignale: das Mindestbußgeld in Höhe von 50 Euro für Maskenverweigerer, das Verbot von Großveranstaltungen bis Jahresende oder das Aus kostenloser Tests für Reiserückkehrer bei gleichzeitiger Aufhebung einer Quarantäne frühestens erst nach fünf Tagen.

Vertagt und verschoben

Zugleich zeigen genau diese Beschlüsse, dass die Abstimmung zwischen Bund und Ländern zwar einen kleinen Schritt vorankommt, es aber immer noch weit zu bundeseinheitlichen Regelungen ist.

Bayern will weiterhin kostenlose Tests anbieten, Sachsen-Anhalt das Mindestbußgeld nicht verlangen. Und bei der Frage, wie viele Menschen im Familien- und Freundeskreis künftig feiern dürfen, gab es ohnehin keine Einigung. Die sensiblen Themen Karneval und Weihnachtsmärkte wurden gleich vertagt, die Frage der Zuschauer bei Sportveranstaltungen ebenso.

Vorbeugen ist besser

Natürlich ist es schwierig, ein gemeinsames Vorgehen gegen die Pandemie gerade in einer Situation zu treffen, in der die Menschen in Deutschland sich nach Lockerungen sehnen, die Wirtschaft den Konsum braucht und die Infektionszahlen zwar steigen, im internationalen Vergleich aber immer noch harmlos erscheinen.

Das ist die Schwierigkeit von Vorbeugung, wie sie wohl jeder Mensch kennt: Obwohl die Gesundheit nicht gefährdet scheint, dennoch vorsichtig zu sein – das ist nicht einfach. Insofern verleitet die warum auch immer gelungene Eindämmung des Virus in Deutschland zu dem mutmaßlichen Irrtum, gar nicht betroffen oder nur einem Phänomen aufgesessen zu sein.

Was aus der Position der Bundesregierung und ihrem Wunsch nach einheitlichen Vorsichtsmaßnahmen auch spricht, ist die Furcht vor einer Eskalation. Der finanzielle Spielraum ist eng, ein Impfstoff erst für das kommende Frühjahr zu erhoffen.

Die einzige Gewissheit ist: Irgendwie ist dieses Virus unterwegs und dessen Wirkung letztlich unerforscht. Da tun die Länder sich leicht, Berlin zum Buhmann zu machen und eigene Interessen zu verfolgen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.08.2020