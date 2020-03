Fußball geht in lange Pause

Frankfurt.Die Bundesliga und die 2. Liga unterbrechen ihren Spielbetrieb aufgrund der Coronavirus-Krise bis mindestens zum 2. April. Das wurde während der Mitgliederversammlung der 36 in der Deutschen Fußball Liga organisierten Profi-Clubs am Montag in Frankfurt beschlossen. „Ich möchte ausdrücklich betonen, dass wir nicht davon ausgehen, ab dem 3. April wieder zu spielen“, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. In der Woche ab dem 30. März wollen sich die Vereine erneut abstimmen.

Geisterspiele seien „in naher Zukunft die einzige Chance“, äußerte Seifert zudem. „Deshalb bitte ich um Verständnis und Unterstützung, dass wir darüber nachdenken müssen.“ Es gebe „keinen Zweifel, dass die Eindämmung des Coronavirus Vorrang vor allem hat“.

Die Vertreter der 3. Liga einigten sich am Montagabend darauf, vorerst bis Ende April keine Spiele auszutragen. Der SV Waldhof setzte sich damit mit seiner Forderung nach einem kompletten Saisonabbruch nicht durch. Die insgesamt acht ausgefallenen Begegnungen der Mannheimer sollen laut dem Plan der Drittligisten im Frühsommer nachgeholt werden. dpa/alex

