Fußball: Pflichtkurse für Platzordner

Mannheim.Der Badische Fußballverband will mit Pflichtschulungen für Platzordner die Gewalt im Amateur- und Jugendbereich eindämmen. Ein entsprechendes Pilotprojekt ist nun im Fußballkreis Mannheim gestartet worden. An den Kursen, die es bisher nur auf freiwilliger Basis gab, müssen alle Vereine in den A- und B-Kreisklassen teilnehmen. In diesen untersten Ligen spielen aktuell 75 Mannschaften.

Der Fußballkreis Mannheim, der an die hessische Bergstraße und bis unten in den Rhein-Neckar-Raum reicht, ist der drittgrößte im Verband. Hier gab es in den vergangenen Jahren nach Angriffen auf Schiedsrichter und ähnlichen Vorfällen die meisten Spiellabbrüche.

Die Schulungen sind für sogenannte Platzordnerobermänner gedacht. Ein solcher soll sowohl von der Heim- als auch der Gastmannschaft gestellt werden, sich vor dem Spiel dem Schiedsrichter vorstellen und möglichst an einer gelben Weste oder Armbinde erkennbar sein. Seine Aufgabe ist es, bei Konflikten deeskalierend einzugreifen. sma

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.01.2020