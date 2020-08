Fußball rollt unter erschwerten Bedingungen wieder

Bergstraße.Nach den Lockerungen durch die Landesregierung rollt der Fußball in Hessen in der Corona-Krise wieder. Am Wochenende wurden unter strengen Hygieneverordnungen auch im Kreis Bergstraße die ersten Testspiele ausgetragen; unter anderem zwischen Olympia Lorsch und FC 07 Bensheim (2:4, unser Bild). Das vom Verband ausgearbeitete Konzept muss von den Vereinen strikt umgesetzt werden, „denn wenn auf irgendeinem Sportplatz etwas Negatives vorfällt, ist es mit den Spielen wieder vorbei“, so die warnenden Worte von Kreisfußballwart Reiner Held (M.) im Vorfeld. Er überreichte vor dem Anpfiff in Lorsch „Hygienepakete“ an die Spielführer David Halla (li./FC 07) und Tobias Georgi. hs/Bild: Zelinger

