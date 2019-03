Fußball trotz „Eberhard“

Bergstraße.Mitten im laufenden Fußball-Spielbetrieb fegte am Sonntagnachmittag Sturmtief „Eberhard“ über die Bergstraße. Dabei kam es zu einzelnen Spielausfällen und einem Abbruch – insgesamt aber kamen die Kicker glimpflich davon, während es an einigen Orten im Kreis zu Gebäudeschäden kam oder Bäume entwurzelt wurden. Auch Kreisfußballwart Reiner Held wurde von dem Wetterextrem überrascht, so dass er nicht mit einer generellen Absage des Spieltags reagieren konnte, zumal vielerorts keine „optimalen Bedingungen“ herrschten, aber gespielt werden konnte. kr

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 12.03.2019