Fußballer in der Planung

Bergstraße.Kreisfußballwart Reiner Held aus Bürstadt plant mit dem Rundenauftakt in den Bergsträßer Ligen am 5./6. September. Aufgrund von neuen Spielgemeinschaften in Lampertheim und Wald-Michelbach sowie dem Rückzieher des personell arg gebeutelten SV Mittershausen sind mit 96 Mannschaften sieben weniger als in der Vorsaison am Ball. Entgegen dem Trend meldete der SC Olympia eine dritte, zusätzliche Mannschaft an.

In der Kreisliga D wird mit 32 Teams (im Vorjahr waren 39 gemeldet) nur noch in zwei statt in drei Gruppen um Punkte gespielt. Ob der Startschuss aufgrund der Corona-Pandemie wie geplant fallen kann, entscheidet laut Reiner Held letztlich die Politik, „denn wir halten uns an die Vorgaben der Landesregierung; die Planungen stehen noch unter Vorbehalt“. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 10.07.2020