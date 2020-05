Fußballer üben sich in Geduld

Frankfurt/Bergstraße.Der Hessische Fußball-Verband will am 16. Mai entscheiden, wie es in der Corona-Krise mit den Amateurspielen weitergeht. Der Spielbetrieb bleibt bis auf Weiteres ausgesetzt, teilte der HFV nach einer Videokonferenz des Verbandsvorstands am Samstag mit, bei dem verschiedene Szenarien diskutiert wurden. „Die für den 6. Mai angekündigten Regelungen der behördlichen Ebenen für den Sport werden abgewartet, um danach abschließende Beratungen des Verbandsvorstandes durchzuführen“, heißt es in einer Mitteilung.

Sollte da keine behördliche Entscheidung über eine weitere Lockerung für den Sport und insbesondere den Fußball erfolgen, werde ein Stimmungsbild unter den Mitgliedsvereinen eingeholt. Dazu gebe es Kreiskonferenzen. Das HFV-Präsidium führt am Samstag (9.) eine Online-Sprechstunde durch, zu der sich Vereine zuschalten können. Zudem bereite das Gremium einen virtuellen Verbandstag vor.

Gleichzeitig wappnen sich die Regionalbeauftragten mit den Kreisfußballwarten für einen Saisonabbruch, falls die Spielzeit nicht zum 30. Juni beendet werden kann, und beraten über eine Wertung für dieses Szenario. Eine abschließende Entscheidung des Verbandsvorstandes werde für den 16. Mai im Rahmen einer Videokonferenz vorbereitet.

Der HFV verwies auch darauf, dass über die Regionalliga Südwest noch nicht entschieden wurde. Diese vierte Spielklasse ist abhängig von der Lösung der 3. Liga, um einen Aufsteiger hierfür zu benennen. Dies soll auf einem außerordentlichen Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am 25. Mai besprochen werden. lhe

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.05.2020