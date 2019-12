Gäste genießen Atmosphäre

Bürstadt.Rund 120 Kinder der Bürstädter Kindergärten haben am Samstagmittag für Gänsehaut gesorgt beim Adventszauber. Ihr Auftritt auf der Bühne war quasi ein Dankeschön für die Tombola, die zu ihren Gunsten veranstaltet wurde. Die vielen musikalischen Programmpunkte kamen neben dem vielfältigen Angebot an den Ständen besonders gut an beim Publikum. Auch im Briebelsaal von St. Elisabeth gab’s Dekoratives zu bestaunen. cos

© Südhessen Morgen, Montag, 09.12.2019