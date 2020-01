Garage darf kein Abstelllager sein

Lorsch.Alle Grundstückseigentümer in Lorsch haben jetzt Post von der Stadt erhalten. In dem Schreiben werden sie an die Pflicht zur Einhaltung der Stellplatz-Satzung erinnert. Danach sind Stellplätze auf den Grundstücken gemäß ihrer Bestimmung zu nutzen. Garagen dürfen nicht zweckentfremdet als Lager, Werkstatt oder Stauraum dienen. Bürgermeister Schönung teilt in dem Brief mit, städtische Mitarbeiter seien beauftragt, Kontrollen vorzunehmen und die Eigentümer gegebenenfalls direkt anzusprechen. Rettungskräfte sowie auch Bürger hatten sich vermehrt über Missachtung der Satzung und daraus resultierende Probleme für den fließenden Verkehr beschwert. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.01.2020