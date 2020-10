Garage durch Gasexplosion völlig zerstört

Zwingenberg.Eine Garage in der Straße „Im Alten Graben“ in Zwingenberg wurde am Freitagabend durch eine heftige Explosion komplett zerstört, das angrenzende Wohnhaus sowie weitere Gebäude und Fahrzeuge wurden zum Teil erheblich beschädigt. Vermutlich wurde die Detonation durch austretendes Gas ausgelöst.

Drei Personen wurden bei dem Unglück leicht verletzt: die zwei Bewohner des angrenzenden Wohnhauses sowie ein Autofahrer, der zum Zeitpunkt der Explosion an der Unglücksstelle vorbeifuhr. Ein Fachkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. red

