Garango-Gäste und heißer Rock beim Altstadtfest

Ladenburg.Mehrere tausend Besucher haben am Wochenende das 45. Ladenburger Altstadtfest gefeiert. Zum Auftakt unterstützten die Gäste aus der Partnerregion Garango in Burkina Faso Bürgermeister Stefan Schmutz beim Fassbieranstich. Neben dem Flohmarkt mit mehr als 500 Ständen war auch das Benefizfestival „Rock at Church“ (Bild) einmal mehr ein Publikumsmagnet. Neben dem ökumenischen Gottesdienst am Sonntag Vormittag gab es mit dem verkaufsoffenen Sonntag eine weitere Neuerung. Beteiligte Gewerbetreibende sprachen in ersten Stellungnahmen von einem großen Erfolg der Aktion. hje

