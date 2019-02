Gastronom für neues Haus am Markt steht fest

Bensheim.Der Neubau der sanierungsbedürftigen Immobilie Haus am Markt kostet samt Abriss 6,8 Millionen Euro. Das teilten Bürgermeister Rolf Richter und MEGB-Geschäftsführer Helmut Richter am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit. Allerdings gab es auch angenehmere Neuigkeiten: Die Verantwortlichen haben einen Gastronomen für das Erdgeschoss gefunden. Der Familienbetrieb „Café Extrablatt“ will im künftigen Neubau eine Filiale eröffnen. Die weiteren Mieter sind wie bisher das Familienzentrum und der Hospiz-Verein. Mit dem Abriss des 70er-Jahre-Baus soll Anfang des zweiten Quartals begonnen werden. dr/Bild: Neu

