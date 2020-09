GBG gibt interne Fehler zu

Mannheim.Die städtische Wohnungsbaugesellschaft GBG hat bestätigt, dass Mitarbeiter eines Kundenservicecenters bei der Vermietung von zwei Drehscheibenwohnungen an einen „externen Mieter“ gegen interne Regeln des Unternehmens verstoßen haben. Das gab die GBG am Freitag bei einer Pressekonferenz bekannt. Bei dem Vorgang, der durch ein sogenanntes Compliance-Verfahren intern wie extern untersucht wurde, handelt es sich um die öffentlich gewordenen Vermietungen durch die GBG an den CDU-Politiker Nikolas Löbel.

Drehscheibenwohnungen hält die GBG vor, um darin eigene Mieter zum Beispiel während größerer Umbaumaßnahmen oder in Notfällen, also immer zeitlich begrenzt, unterzubringen.

Ob Dritte gegen Regeln verstoßen haben, sei nicht Inhalt der Untersuchung gewesen. „Wir bewerten nicht das Handeln Dritter. Das können wir nicht, das wollen wir auch nicht“, sagte GBG-Geschäftsführer Karl-Heinz Frings. Der Bericht könne sich allein mit dem Verhalten von Mitarbeitern der GBG befassen. Thomas Hornung, persönlicher Referent des Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel, kommentierte die Vorstellung des Ergebnisses dagegen so: „Der GBG-Bericht bestätigt unmissverständlich, dass Nikolas Löbel sich jederzeit korrekt verhalten hat. Die Vorwürfe gegen ihn erweisen sich als haltlose Unterstellungen.“

Die GBG kündigte an, ihre Compliance-Richtlinien zu ergänzen. Damit sollen in Zukunft ähnliche Verdachtsfälle verhindert werden. Es ist nach Angaben von Frings vorgesehen, dass künftig alle Anfragen von Personen, die Amtsträger und/oder Aufsichtsratsmitglieder sind, immer über den Geschäftsführer selbst oder in Vertretung über die Prokuristen der Wohnungsbaugesellschaft laufen müssen.

Kritik vom Oberbürgermeister

Laut GBG geht der Bericht davon aus, dass die betreffenden Mitarbeiter mit ihrem Verhalten dem Unternehmen nicht schaden wollten. Es werde nun eine interne Entscheidung über personalrechtliche Konsequenzen geben.

Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hält unterdessen die öffentliche Debatte um Löbels Vermietungen in dessen privatem Mehrfamilienhaus für „legitim“, wie er im Interview mit dieser Redaktion betonte. „Wo ich als Politiker auch privat als Unternehmer tätig bin, erwartet die Öffentlichkeit zu Recht eine besondere Sensibilität, mit so einem privaten Engagement umzugehen. Daran fehlte es offensichtlich“, sagte Kurz.

Mit Blick auf die Rolle der GBG in dieser Sache sagte der Oberbürgermeister, das Verhalten der Mitarbeiter habe nicht den Regeln entsprochen. Das sei „ein Schaden“ für die GBG. „Deshalb ärgert mich das ungemein.“

