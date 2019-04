GE streicht weitere 180 Jobs in Mannheim

Mannheim.Nach monatelangen Verhandlungen ist jetzt klar: Bei General Electric (GE) in Mannheim werden rund 180 zusätzliche Jobs abgebaut. Nach der erneuten Abbauwelle dürften am Standort etwa 400 Beschäftigte verbleiben, hauptsächlich im Service. Unternehmen und Arbeitnehmerseite haben sich auf einen Interessenausgleich und Sozialplan geeinigt. „Das Ergebnis ist gut, auch wenn es natürlich kein schöner Anlass ist“, sagte Klaus Stein, Chef der Mannheimer IG Metall. „Es ist an Wehmut nicht zu überbieten, hier durch die leeren Hallen zu laufen.“

Die meisten der betroffenen Mitarbeiter erhalten ein Abfindungsangebot plus die Möglichkeit, in eine Transfergesellschaft zu wechseln. Teilnehmer einer Transfergesellschaft werden weitergebildet, damit sie einen neuen Job finden. Ältere Beschäftigte, die ihren Arbeitsplatz verlieren, sollen zudem in Altersteilzeit oder Vorruhestand wechseln. So könnten betriebsbedingte Kündigungen bei GE vermieden werden.

Wichtiges Servicegeschäft

Schon vor etwa anderthalb Jahren hatte GE die Turbinenfabrik dichtgemacht, 1000 Arbeitsplätze gingen verloren. Das Unternehmen gebe ein klares Bekenntnis zum Standort Mannheim ab, sagte Michael Mattes, Sprecher der Geschäftsführung von GE Power. Eine Standortgarantie allerdings vermied der Konzern. Betriebsratschefin Elisabeth Möller schloss weitere Einschnitte nicht aus: „Dass der Konzern am Umstrukturieren ist, wissen wir.“

Entsprechend herrschte auch in der Belegschaft gestern nach der Betriebsversammlung teils Unsicherheit. „Viele von uns erfahren erst in den nächsten Tagen, wie es für sie persönlich weitergeht“, sagte ein Ingenieur, der seinen Namen nicht nennen wollte. „Und die Frage ist: Wann kommt der nächste Knall?“, sagte ein anderer.

