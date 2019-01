GE verkauft Standort

Mannheim.Der US-Konzern General Electric (GE) will sein Werk in Mannheim an den Projektentwickler Aurelis Real Estate (Eschborn) verkaufen. Das bestätigten Vertreter beider Seiten gestern auf Anfrage. Der Vertrag sei bereits unterschrieben, stehe aber noch unter dem Vorbehalt, dass die Stadt Mannheim ein Vorkaufsrecht ausüben könne. Das gilt allerdings als unwahrscheinlich. Nach Informationen dieser Zeitung haben die Vertragspartner zudem vereinbart, dass GE nach dem Verkauf Mieter bleibt.

Der US-Konzern hatte in Mannheim über 1000 Stellen abgebaut und die Turbinenproduktion geschlossen. Daher ist das Werk mittlerweile überdimensioniert. mk

