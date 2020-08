Geburtstagsparty im Theater Mobile

Zwingenberg.Das Theater Mobile zählt zu den Perlen der lokalen Kulturszene – und das schon seit Jahrzehnten. Am Samstag feierte der dazugehörige Verein seinen 40. Geburtstag und sendete damit in den Corona-bedingten Krisenzeiten ein ganz besonderes Zeichen für die Kultur. Zu den Gratulanten gehörten unter anderem Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, Staatssekretär Michael Meister und viele Weggefährten – darunter der ehemalige Zwingenberger Bürgermeister Peter M. Stajkoski. Unser Bild zeigt eine Szene aus der neuen Eigenproduktion „Ein Sommernachtstraum“, die am 5. September Premiere feiert. Bei der Geburtstagsparty bekamen die Gäste schon einen Vorgeschmack geliefert. dr/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.08.2020