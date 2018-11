Gedenken am Volkstrauertag

Bergstraße.In Lautertal gedachten Bürgermeister Andreas Heun und Pfarrerin Marion Mühlmeier bei der zentralen Gedenkfeier in Gadernheim der Kriegsopfer. Frieden sei ein „fragiles Gerüst“ und in diesen Zeiten wieder besonders in Gefahr, betonte Heun.

Dekan Christof Zeiß verwies bei der Feier am Ehrenmal in Lindenfels (Bild) auf den steigenden Egoismus in der Gesellschaft.

Auch in Heppenheim und den Stadtteilen gab es Gedenkveranstaltungen. Am Ehrenmal wurden Kränze niedergelegt.

In Lorsch wurde aus den Erinnerungen des Kriegsheimkehrers Hans Ludwig vorgelesen. In Einhausen versammelte sich ebenfalls eine große Gemeinde auf dem Friedhof. red/Bild: Funck

