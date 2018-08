Gedenken an Ramstein-Opfer

Gedenken

30. Jahrestag der Flugschau-Katastrophe von Ramstein

Vor 30 Jahren starben 70 Menschen beim Flugtag auf der US-Air Base in Ramstein, als drei Flugzeuge einer italienischen Kunstflugstaffel zusammenstießen und eines von ihnen brennend in eine Menschenmenge stürzte. Am Jahrestag trafen sich Angehörige am Unglücksort.