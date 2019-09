Gedenken an Zwangsarbeit

Mannheim.Die Stadt Mannheim gedenkt der 1070 polnischen Zwangsarbeiter, die heute vor 75 Jahren im Konzentrationslager (KZ) im Stadtteil Sandhofen inhaftiert wurden. Von September 1944 bis März 1945 waren die Jugendlichen und Männer in der Friedrichschule – heute Gustav-Wiederkehr-Schule – eingesperrt und mussten im Daimler-Benz-Werk arbeiten. Anlässlich des Gedenkens zum 75. Jahrestag der Ankunft der Zwangsarbeiter wird am Freitag, 27. September, 17 Uhr, ein Kranz vor der Gedenkstätte niedergelegt. Das Stadtarchiv schätzt, dass es in Mannheim 15 000 Zwangsarbeiter gab. Etwa 250 Menschen sollen die Monate im KZ nicht überlebt haben. Vermutlich sind es aber noch mehr, da die Häftlinge nach Dachau oder Buchenwald gebracht oder bei Todesmärschen erschossen wurden. baum

