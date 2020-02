Gedenken in Schwetzingen

Viele Menschen gedenken am Sonntag den Ermordeten von Hanau. © Lenhardt

Schwetzingen.Die Morde von Hanau lassen auch die Menschen in der Metropolregion nicht kalt. Kurzfristig haben Jungsozialisten, Sozialdemokraten, FDP, Linke und Grüne sowie Gruppierungen wie „Omas gegen Rechts“ am Sonntag zu einer Mahnwache auf die Kleinen Planken in Schwetzingen eingeladen. Viele Jugendliche, Frauen und Männer jeden Alters sind dieser Aufforderung gefolgt und haben den Opfern in Hessen gedacht. Die Polizei zählte um die 250 Bürger, die in die Mannheimer Straße gekommen waren. Egzon Fejzaj, unter anderem Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft für Migration und Vielfalt Rhein-Neckar, verlas die Namen der ermordeten Menschen von Hanau. Dr. Andre Baumann, Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg in Berlin, fand deutliche Worte: „Wir müssen das Geschwür des Rechtsextremismus bekämpfen“, so der Grünen-Politiker. kaba/vw

