„Gefährdungslage ist sehr hoch“

Berlin.Nach dem Anschlag in Hanau hat Bundesinnenminister Horst Seehofer die Tat einen rassistisch motivierten Terroranschlag genannt und eine stärkere Polizeipräsenz in Deutschland angekündigt. Moscheen und andere „sensible Einrichtungen“ sollten verstärkt überwacht werden, kündigte der CSU-Politiker an. Die Bundespolizei werde an Bahnhöfen, Flughäfen und an den Grenzen präsent sein. Gesetze sollen aber nicht verschärft werden. Gleichzeitig ordnete Seehofer bundesweit eine Trauerbeflaggung an öffentlichen Gebäuden an.

Ermittler gaben weitere Details zum mutmaßlichen Täter Tobias R. bekannt. Sie gehen davon aus, dass er psychisch krank war – betonen aber seine rassistische Gesinnung.

In der Nacht zum Donnerstag hatte der 43 Jahre alte Deutsche in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Nach Angaben des Landeskriminalamts hatten drei eine deutsche Staatsangehörigkeit und zwei eine türkische. Je eines der Opfer hatte eine bulgarische, eine rumänische und eine bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit, ein weiteres sowohl eine deutsche als auch eine afghanische.

Mahnwachen und Kundgebungen

Zudem soll der Sportschütze seine 72 Jahre alte Mutter und sich selbst getötet haben. Wann die Mutter erschossen wurde, ist unklar. R. hatte im Internet wirre Gedanken und Verschwörungstheorien sowie rassistische Ansichten geäußert.

Auch am Freitag drückten Menschen bei Kundgebungen und Mahnwachen ihr Mitgefühl aus und demonstrierten gegen Rechtsextremismus, fürs Wochenende sind weitere Veranstaltungen angekündigt.

„Die Gefährdungslage durch Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus ist in Deutschland sehr hoch“, sagte Seehofer. Nach dem Mordfall Lübcke und dem Anschlag von Halle sei dies der „dritte rechtsterroristische Anschlag in wenigen Monaten“. Mit Nachahmungstätern müsse man nach einer so schrecklichen Tat immer rechnen. Den Rechtsextremismus bezeichnete er als höchste Sicherheitsbedrohung für Deutschland.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der mutmaßliche Todesschütze psychisch krank war. Der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, sprach von einer offensichtlich „schweren psychotischen Krankheit“. Der Mannheimer Psychiater Harald Dreßing warnte vor der Verallgemeinerung der Begrifflichkeiten. Man könne nicht abschließend beurteilen, ob R. ein Terrorist war oder ein Einzeltäter, der nur aufgrund einer möglichen psychischen Erkrankung handelte. Im Interview mit dieser Redaktion sagte er: „Nach dem, was man bisher weiß, gibt es viele Hinweise darauf, dass der Täter vermutlich an einer psychischen Krankheit litt.“ Wahnhafte Menschen könnten sich auf rassistische Ideologien stützen. dpa/jor

