Gefeiert wird, Details sind noch offen

Lorsch.Beinahe hätte es in diesem Jahr kein Johannisfest gegeben. Die Großveranstaltung im Sommer sollte in Lorsch bekanntlich aus Kostengründen gestrichen werden. Es kam aber anders, weil sich viele Lorscher für den Erhalt stark machten. Das Traditionsfest ist zwar gerettet. Wie es künftig gefeiert wird, ist aber noch nicht entschieden. Im städtischen Kulturamt wird gerade ein neues Konzept erarbeitet. Präsentiert werden soll es erstmals im Februar in einer Sitzung des Kulturausschusses.

Bleiben sollen die Festdauer von Freitag bis Montag, das Feuerwerk zum Finale und der Kreativmarkt. Gestrichen werden könnte das Festzelt. Und was ist mit dem „Wiesn-Abend“, der Oktoberfest-Atmosphäre verbreitete und zum Tragen von Dirndl und Lederhose animierte? Ob es auch dafür eine Neuauflage geben wird, ist noch offen. Um an den Feinheiten des Programms zu feilen, ist schließlich noch Zeit. Gefeiert wird das Johannisfest vom 19. bis 22. Juni. sch

