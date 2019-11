Gegen den Trend

Es ist ein Teufelskreis. Die Zahl der Menschen, die schwimmen können, geht immer weiter zurück. Das wirkt sich auch auf die Bäder aus. Viele Kommunen können ihre Bäder – besonders wegen des landesweit hohen Sanierungsbedarfs – nicht mehr wirtschaftlich betreiben. Die Folgen sind da wie dort Schließungen. Dann fehlt es an ausreichend Platz für die Schulen, um Schwimmunterricht anbieten zu können. Ergo steigt die Zahl der Nichtschwimmer noch weiter.

Es ist sehr löblich, dass sich Mannheim – die Stadtverwaltung einvernehmlich mit allen Kräften im Gemeinderat – gegen diesen Trend stemmt. Neben dem beschlossenen Umbau des Herzogenried-Freibads in der Neckarstadt-Ost zu einem deutlich größeren Kombibad ist nun das nächste Projekt vorgesehen: ein neues Hallenbad neben dem Carl-Benz-Bad in der Gartenstadt. Beide zusammen sollen die Schließung (beziehungsweise den Wegfall für Schul- und Vereinssport) kleinerer Hallenbäder auffangen. Und nebenbei, auch wenn das keiner allzu laut ausspricht, wohl langfristig das Überleben jener beiden Freibäder erleichtern, der größten der Stadt.

Der Neubau am Carl-Benz-Bad ist allerdings umstritten. Speziell gegen die geplante Schließung des Hallenbads auf der Vogelstang, von der die Nahverkehrsanbindung an die Gartenstadt ungünstig ist, regt sich verständlicher Widerstand. Dass sich die Mannheimer Badelandschaft künftig fast ausschließlich auf zwei Standorte konzentrieren soll, die nur drei Kilometer Luftlinie auseinanderliegen, ist in der Tat nicht optimal. Nun ist gründlich zu prüfen, wie sich die Anfahrtswege aus anderen Stadtteilen verbessern lassen. Auch die Verkehrs-, Parkplatz- und Lärmproblematik am Carl-Benz-Bad muss gelöst werden.

Aber eines sollte allen klar sein: Eine sinnvolle Alternative ist nicht in Sicht. Ein Neubau an einem anderen Ort wäre viel zu teuer, ebenso die langfristige Aufrechterhaltung kleinerer, unwirtschaftlicher Bäder. Den bundesweiten Trend kann Mannheim allein nicht ganz umkehren.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.11.2019