Geld für die Hutzelstraße

Lautertal.Der Ortsbeirat von Beedenkirchen will Geld für die Sanierung der Hutzelstraße bei Staffel. Der auch bei Wanderern beliebte Feldweg zwischen der Kuralpe und Ober-Beerbach ist in einem schlechten Zustand. Die Gemeinde soll im nächsten Jahr Geld einplanen, um die Schäden zu beheben. Auf Lautertaler Gemarkung liegt allerdings nur ein Teilstück der Hutzelstraße.

Landstraße wird saniert

Geld soll auch bereitgestellt werden, um entlang der Landstraße zwischen Beedenkirchen und Wurzelbach den Fußweg instandzusetzen. Die Landstraße soll ab 2019 ausgebaut werden, zunächst in diesem Abschnitt, später auch zwischen Beedenkirchen und Reichenbach.

In Beedenkirchen selbst wird es dann allerdings keine Baustelle geben. Deswegen wird sich die Gemeinde Lautertal auch künftig selbst um die Schäden an den Steinen der Fahrbahn-Begrenzung entlang der Reichenbacher Straße kümmern müssen, wie in der Sitzung des Ortsbeirats deutlich wurde. tm