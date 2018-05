Geldautomat in Viernheim gesprengt

Anzeige

Bergstraße.Nachdem Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch den Geldautomaten der Sparkasse Starkenburg im Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum in die Luft gejagt haben, sieht die Polizei Parallelen zu anderen Fällen. Deswegen hat eine Expertengruppe des Präsidiums Mittelhessen die Ermittlungen übernommen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es sich um eine professionelle Bande handelt, die den Automaten zunächst mit Gas befüllt hat, um ihn dann zu sprengen. Wie groß die Beute ist, konnten die Ermittler gestern noch nicht sagen. Schäden an Gebäude und Geschäften belaufen sich auf eine fünfstellige Summe. lok/Bild: Kreutzer