Gelingt beim HSV wieder ein Coup?

Sandhausen.Nach dem 0:3 gegen die SpVgg Greuther Fürth vom Freitag bietet sich für Fußball-Zweitligist SV Sandhausen zeitnah die Chance, die Enttäuschung mit einem positiven Auftritt beim Hamburger SV (Dienstag, 18.30 Uhr) in Vergessenheit geraten zu lassen und Schwung aufzunehmen für die noch folgenden letzten beiden Partien des Jahres.

Fraglos wird der SVS in Hamburg eine starke Leistung aufbieten müssen, um eine Siegchance zu erhalten. Wie es funktionieren kann, hat der SVS in der vergangenen Saison zweimal unter Beweis gestellt – beim verdienten 1:1 in der Heimpartie und besonders beim fulminaten 5:1-Triumph im Rückspiel im Volksparkstadion. sz

