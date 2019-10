Gemeinde Edingen-Neckarhausen übernimmt Neckarfähre

Edingen-Neckarhausen/Ladenburg.Nach dem Ende der privaten Fährgemeinschaft in Neckarhausen will die Gemeinde den Betrieb der Fähre über den Neckar übernehmen. Das hat Bürgermeister Simon Michler am Dienstag angekündigt. Damit verbunden ist der Kauf des alten Fährhauses von 1851 (Bild), das nach Möglichkeit zu einem Kiosk oder zu einem kleinen Café umgebaut werden soll. Die Einnahmen aus dem Fährbetrieb von rund 200 000 Euro pro Jahr könnten die erwarteten Personalausgaben und Unterhaltungskosten decken, schätzt die Gemeinde. Falls trotzdem ein Defizit entsteht, würde sich die Stadt Ladenburg laut Bürgermeister Stefan Schmutz daran zur Hälfte beteiligen. hje

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019