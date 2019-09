Gemeinden jetzt stärken

Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt.Er ist der neue Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit: Uwe Lüttinger. Der 51-Jährige, der ursprünglich aus Schriesheim stammt, hat zuvor ein Jahrzehnt lang bei der Seelsorgeeinheit Karlsruhe Hardt gearbeitet.

Seine neue Aufgabe findet Lüttinger spannend. In den vergangenen Jahren seien die Gemeinden der Seelsorgeeinheit zusammengeführt worden – „jetzt ist die Aufgabe, die einzelnen Gemeinden zu stärken“. Sein Ziel sei, erst mal für die Menschen da zu sein und zu sehen, was sie brauchen. Im Gespräch mit unserer Zeitung stellt er seine weiteren Ziele vor.

Die Investitur von Lüttinger wird am Sonntag, 10. November, um 16 Uhr in St. Nikolaus in Plankstadt stattfinden. nina/ras

