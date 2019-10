„Gemeinsam stark für Bensheim“

Bensheim.Beim Tag der Hilfsorganisationen präsentieren sich am kommenden Samstag (12.) die Bensheimer Feuerwehren, das THW, die DLRG und das Deutsche Rote Kreuz in der Fußgängerzone. Mit einer „spektakulären Aktion“ will man auf die eigene Arbeit und die Möglichkeit, sich einzubringen, aufmerksam machen.

Durch die Bensheimer Innenstadt soll ein künstlich angelegtes Bächlein fließen, eingedämmt von 3000 Sandsäcken, die von den Aktiven und potenziellen Freiwilligen aufgetürmt werden. Von 11 bis 14 Uhr komplettieren Infostände, Fahrzeugvorführungen und Werbefilme auf einer Großbildleinwand und Mitmach-Aktionen das umfangreiche Programm. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 08.10.2019