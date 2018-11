Gemeinsames Kochen verbindet

Bensheim.Das Integrationsteam der Stadt Bensheim hatte einen Abend zum Thema „Syrische Küche“ angeboten und war erfreut über die gute Resonanz.

In der Küche der Kirchbergschule standen Deutsche und Geflüchtete gemeinsam am Herd und zauberten ein mehrgängiges Menü samt Vor- und Nachspeisen. Die syrischen „Experten“ erläuterten den Gebrauch der typischen orientalischen Gewürze und gaben Tipps bei der Zubereitung der Speisen. In lockerer Atmosphäre wurde Integration hier so ganz nebenbei praktiziert. Aufgrund der großen Nachfrage wird die Stadt Bensheim drei weitere Koch-Events anbieten. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.11.2018