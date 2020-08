Gemischte Gefühle am ersten Schultag

Bergstraße.Gestern ging es für die Schüler in Hessen zum ersten Mal nach den Sommerferien wieder in die Schule – ein Stück Normalität, trotz Pandemie. Dass Corona dennoch den Schulalltag beeinflusst und Auswirkungen auf das gesamte Schuljahr haben wird, das war sowohl in der Pressekonferenz zum Schuljahresbeginn im Schulamt in Heppenheim zu spüren, als auch an den Bergsträßer Schulen. Im Schulamt ging es diesmal neben den aktuellen Schülerzahlen auch um Hygienemaßnahmen und mögliche Szenarien und Lösungsansätze für den Ernstfall. Unser Fotograf hat sich mit Oberstufenschülern der Geschwister-Scholl-Schule unterhalten. Neben Freude, die Freunde nach den Ferien endlich wieder zu sehen, war es für einige komisch, plötzlich wieder mit so vielen Menschen gemeinsam zu lernen. ssr/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.08.2020