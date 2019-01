Gensheimer glücklich zurück bei seinem Lieblingsclub

Mannheim.Es hatte sich seit Monaten angedeutet, jetzt ist es perfekt: Uwe Gensheimer kehrt zu den Rhein-Neckar Löwen zurück. Der Kapitän der deutschen Handballer unterschrieb bis 2022 bei seinem Heimatclub – gestern setzten der Weltklasse-Linksaußen und der Verein den Spekulationen ein Ende. „Es war für mich an der Zeit, zurückzukehren“, sagte der 32-Jährige. „Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat.“ Ein halbes Jahr steht Gensheimer noch in Paris unter Vertrag. „Es war immer so, dass ich es mir gewünscht habe“, sagte Gensheimer zur Vertragsunterschrift bei seinem „Herzensclub“ – was er auch mit einem Handzeichen verdeutlichte. Bild: Binder

