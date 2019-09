Gensheimers Rekord

Mannheim.Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga ihren dritten Sieg in Folge gefeiert. Gegen HBW Balingen-Weilstetten gewann der zweifache deutsche Meister mit 37:26 (17:12). Vor 5262 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena war Uwe Gensheimer mit zehn Treffern bester Torschütze der Löwen. Der Mannheimer Superstar durchbrach damit die magische 2000-Tore-Marke in der Bundesliga. Durch den Erfolg bleiben die Badener in der Spitzengruppe und haben nun in Magdeburg und bei der MT Melsungen zwei sehr schwere Auswärtsspiele vor sich.

Der THW Kiel entschied unterdessen das mit Spannung erwartete Topspiel gegen Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt mit 28:24 (18:13) für sich. mast

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.09.2019