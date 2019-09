Genuss-Tour durch die Weinberge

Schriesheim.Hoch über der Stadt Schriesheim haben mehr als 1500 Menschen am Sonntag die 23. Weinwanderung des Verkehrsvereins genossen. An insgesamt zehn Stationen hießen die ortsansässigen Winzer, Weingüter und Gastronomen die Besucher willkommen. Beim teilweise beschwerlichen Marsch durch die Schriesheimer Weinlagen Kuhberg, Madonnenberg und Schlossberg konnten die Gäste neben ausgewählten Tropfen auch allerlei Köstlichkeiten probieren. An einigen Stationen, die Sitzgelegenheiten zum Verschnaufen boten, wurde der Aufenthalt mit Musik versüßt. Der Verkehrsverein lud zu drei geführten Wanderungen mit rund acht Kilometern Länge ein. Unterwegs waren die Wein- und Wanderfreunde meist in kleineren Gruppen, darunter viele Familien. micha

