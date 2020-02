Genussmesse mit Besucherrekord

Schwetzingen.Neuer Besucherrekord bei der Whisky Spring im Schloss Schwetzingen: An drei Tagen kamen erstmals mehr als 3000 Besucher zur sechsten Auflage der Genussmesse. Vor allem die milden Temperaturen am Wochenende lockten viele spontane Gäste in den nördlichen Zirkel. Dorthin hatten 42 Aussteller mehr als 1200 Abfüllungen mitgebracht. Namhafte Importeure, unabhängige Abfüller und Händler aus der weiteren Region lockten die Whisky-Freunde mit dem einzigartigen Produkt aus Gerstenmalz, Hefe und Wasser. Neben schottischen und irischen Klassikern fanden auch Whisky-Kreationen aus Deutschland ihre Abnehmer. vw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.02.2020