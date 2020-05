Genussmomente auf dem Schlossplatz

Schwetzingen.Überlaufen war die Gastronomie am Schwetzinger Schlossplatz am Montag nicht, aber zeitweise ganz gut besucht: Vor allem auf den Außenplätzen der Cafés und Restaurants genossen Gäste Kaffee, kühle Getränke sowie Speisen und vor allem das schöne Wetter. Es war der erste Tag nach dem Shutdown, an dem die Wirte wieder aufsperren konnten. Und viele waren sichtlich froh darüber, auch wenn dies nur mit Auflagen möglich ist. Allerdings ergab auch eine Umfrage über die Social-Media-Kanäle unserer Zeitung, dass nicht jeder die wiedergewonnene Freiheit in Sachen gastronomischer Genussmomente nutzen mag. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.05.2020