Geopunkt erklärt das Auerrindprojekt

Lorsch.Auf Lorscher Gemarkung gibt es einen neuen Geopunkt. In der Nähe der Wattenheimer Brücke wurde gestern unter anderem von Landrat und Geo-Naturpark-Vorsitzendem Christian Engelhardt die entsprechende Infotafel enthüllt. Erläutert wird darauf, was es mit dem zum Welterbe Kloster Lorsch gehörenden Auerrindprojekt auf sich hat. Dabei wird versucht, eine Rinderrasse zu züchten, die dem im 17. Jahrhundert ausgestorbenen Auerochsen sehr nahe kommt. Unter anderem sollen auch weiße Chianina-Rinder eingekreuzt werden. Die imposanten Tiere– ein Bulle bringt zwischen 1000 und 1500 Kilo auf die Waage – leben auf dem benachbarten Weidegelände an der renaturierten Weschnitz und beäugten das Geschehen aufmerksam. Neugierig wurden aber auch die zahlreichen Fahrradfahrer, Jogger und Spaziergänger, die schon zu morgendlicher Stunde hier unterwegs waren. Sie können sich künftig über das Projekt vor Ort informieren. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.08.2020