Gericht stoppt Prozess gegen Ex-KZ-Wärter

Mannheim.Der Prozess gegen einen ehemaligen Wachmann im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau wegen Beihilfe zum Mord in 13 335 Fällen ist vorerst geplatzt. Das Landgericht Mannheim lehnte in seinem Beschluss die Eröffnung des Hauptverfahrens ab. Begründung: Der 95-jährige Beschuldigte sei wegen seiner körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen dauerhaft prozessunfähig. Der in Serbien geborene Deutsche wohnt im Raum Mannheim.

Das Gericht stützte sich in seiner Entscheidung auf das „umfangreiche Gutachten eines von der Kammer beauftragten medizinischen Sachverständigen“, so Sprecher Oliver Ratzel. Die in Baden-Württemberg für NS-Verbrechen zuständige Staatsanwaltschaft Stuttgart teilte auf Anfrage dieser Zeitung ohne nähere Begründung mit: „Wir werden gegen die Entscheidung keine Rechtsmittel einlegen.“

Beschwerde möglich

Bei den fünf Personen, die als Nebenkläger am Hauptverfahren teilnehmen wollen, handelt es sich um überlebende Insassen des Konzentrationslagers oder nahe Angehörige. Sie können nun innerhalb einer Woche sofortige Beschwerde gegen den Mannheimer Beschluss vor dem Oberlandesgericht Stuttgart einlegen. Sollte die höhere Instanz die Entscheidung des Landgerichts kassieren, würde es das Verfahren an sich ziehen und selber ein Urteil fällen.

Majid Khoshlessan, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Mannheim, sagte, er habe keinen Grund, an dem Beschluss des Landgerichts Mannheim zu zweifeln. „Wenn ein Gericht so entscheidet, müssen wir das in einer Demokratie akzeptieren.“ Das bedeute aber noch lange nicht, dass Menschen wie der Ex-Wachmann moralisch ohne Schuld seien.

Auschwitz-Birkenau war das größte nationalsozialistische Konzentrationslager. Dort wurden bis 1945 mehr als eine Million Menschen, vor allem Juden, ermordet. „Auschwitz“ wurde zum Symbol des Holocaust.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.02.2019