Gertrud-Eysoldt-Ring geht an Sandra Hüller

Bensheim.Der Gertrud-Eysoldt-Ring 2019 geht an die Schauspielerin Sandra Hüller. Das gaben die Stadt Bensheim und die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste am Montag bekannt. Sandra Hüller erhält die Auszeichnung für ihre Rolle als Hamlet am Schauspielhaus Bochum.

In der Jurybegründung heißt es, dass Sandra Hüllers leidenschaftliche und entschiedene Auseinandersetzung mit der Hamlet-Figur auch eine Auseinandersetzung mit der Bühnenkunst als solcher sei. Besondere Bekanntheit erlangte Hüller durch ihre Hauptrolle im Kinofilm „Toni Erdmann“, der für einen Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert war. Der mit 10 000 Euro dotierte Eysoldt-Preis wird in März in Bensheim verliehen. red/Bild: dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.12.2019