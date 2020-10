Gerüchte um Bilfinger

Mannheim.Der Mannheimer Industrieservice-Konzern Bilfinger ist womöglich ins Visier von Finanzinvestoren geraten. Es gebe erste vorläufige Übernahme-Interessenten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg und beruft sich auf mit der Sache vertraute Personen. Zu den Interessenten gehöre auch die amerikanische Beteiligungsgesellschaft Clayton Dubilier & Rice. Allerdings seien die Gespräche noch in einem sehr frühen Stadium, so Bloomberg weiter.

Bilfinger lehnte eine Stellungnahme ab. „Grundsätzlich kommentiert Bilfinger keine derartigen Gerüchte oder Spekulationen am Markt, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist“, erklärte eine Konzernsprecherin auf Anfrage dieser Redaktion.

Die Übernahmefantasien beflügelten am Mittwoch den Aktienkurs von Bilfinger. Morgens gewann das Papier um mehr als neun Prozent, am Abend ging die Aktie noch mit fast vier Prozent im Plus aus dem Handel.

Vor allem die andauernde niedrige Bewertung des Unternehmens habe schon in der Vergangenheit immer wieder mögliche Investoren angelockt, so Bloomberg. Im zweiten Quartal rutschte der Mannheimer Konzern wegen der Corona-Pandemie und des niedrigen Ölpreises tiefer in die roten Zahlen. Seit Jahresbeginn büßte die im S-Dax notierte Aktie ungefähr 45 Prozent an Wert ein. jung

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.10.2020