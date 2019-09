Geschichte live erleben

Region.Historische Bauten und Stätten, die sonst nicht zugänglich sind, haben am Tag des offenen Denkmals ihre Türen geöffnet. Geschichtsliebhaber haben dabei auch in unserer Region einen Streifzug in die Vergangenheit gemacht.

Unter anderem erklangen die Orgeln in der evangelischen Stadtkirche, der Schlosskapelle und der katholischen Kirche St. Pankratius in Schwetzingen – mit einer besonderen Führung. In Oftersheim lockte die Kirche St. Kilian, die Pestalozzischule in Hockenheim lud in ihr historisches Klassenzimmer ein und durch die Ortsmitte von Reilingen führte ein Spaziergang.

Auch Bereiche am Speyerer Dom waren begehbar, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind – beispielsweise der Dachstuhl über dem Mittelschiff. nina

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.09.2019