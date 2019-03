Gesetz stärkt Kliniken

Mannheim/Berlin.Krankenhäuser erhalten ab April bessere Bedingungen, um sich stärker um Organspenden zu kümmern. Das neue Gesetz sieht unter anderem vor, dass Transplantationsbeauftragte mehr Zeit zur Verfügung haben. Außerdem wird der Einsatz der Krankenhäuser für die Organspende besser bezahlt.

Thomas Kirschning, Transplantationsbeauftragter am Mannheimer Universitätsklinikum, begrüßte die Neuerung. „Bei uns läuft schon vieles gut, aber wir wollen noch besser werden“, sagte er. So setze das Klinikum auf Organspendeteams aus Ärzten und Pflegekräften. 2018 ist die Zahl der Transplantationen in Deutschland erstmals seit Jahren wieder gestiegen. mad

