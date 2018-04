Gespräche ins Stocken geraten

Anzeige

MANNHEIM.Seit Dienstag streiken Journalisten in einigen Teilen Deutschlands. Davon ist auch diese Zeitung betroffen. Leser müssen deshalb mit leichten Einschränkungen rechnen. So wird beispielsweise die Berichterstattung über den Beginn des Maimarktes in Mannheim nicht ganz so umfangreich wie gewohnt sein können.

Hintergrund der Warnstreiks von Journalisten sind Tarifverhandlungen in der Zeitungsbranche. Die fünfte Tarifrunde für etwa 13 000 Redakteure und feste freie Journalisten war am Donnerstagfrüh ergebnislos abgebrochen worden. Die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) fordern 4,5 Prozent mehr Geld, die Einkommen von auszubildenden Journalisten (Volontäre) und Jungredakteuren sollen um mindestens 200 Euro steigen.

Die Verleger boten 1,7 Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von 30 Monaten ab 1. Mai und weitere 1,5 Prozent ab 1. Mai 2019. Die Gewerkschaften werteten das als „inakzeptabel“, der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) als Spitzenorganisation der Verleger nannte die Verhandlungen „einfach nur enttäuschend“.