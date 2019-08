Gesteine werden zum Geotop 2019

Lindenfels.An der Bismarckwarte in Lindenfels gibt es mit Gabbro, Variskischem Schiefer und Granit eine seltene Kombination verschiedener Gesteinstypen, die ihren Ursprung vor über 300 Millionen Jahren hat. Der Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald zeichnet dieses Phänomen am 15. September als Geotop des Jahres aus.

Der Schmelztiegel entstand, als im Erdaltertum Urkontinente aufeinandertrafen. Als Geotop des Jahres steht der Bereich im Stadtteil Litzelröder in einer Reihe mit der Grube Messel, dem Felsenmeer in Reichenbach und dem Schlossgraben in Heidelberg. Bei der Feierstunde im September werden vor Ort drei Informationstafeln enthüllt und ein neuer Flyer zum Thema vorgestellt. Das Geotop soll auch in die Internetseite des Naturparks eingebunden werden. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.08.2019